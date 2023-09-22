Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони за постановою Кабміну №168. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Демченко.

Нагадаємо, що 6 квітня 2023 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув зразкову справу №260/3564/22, де предметом позову були позовні вимоги (по-різному сформульовані, але однакові по суті) про визнання протиправними дій (бездіяльності) Територіального управління Служби судової охорони щодо ненарахування і невиплати додаткової винагороди, встановленої постановою Кабінету Міністрів №168, та зобов`язання відповідача нарахувати і виплатити таку винагороду, починаючи з 24 лютого 2022 року (стягнення з відповідача суми додаткової винагороди за певний період).

Втім, рішення не набувало чинності, доки розгляд цієї справи здійснювала Велика Палата.

«Вчора, 21.09.2023, Велика Палата Верховного Суду винесла остаточне рішення у зразковій справі щодо даного питання. У ньому визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам ССО та зобов'язала нарахувати і виплатити винагороду у розмірі 30 тис. грн. на місяць, починаючи з 24.02.2022. Вітаємо Уряд з ефективною управлінською фінансовою політикою. За розрахунками ССО, заборгованість перед співробітниками, за час поки вони були включені до Постанови № 168 склала 1,1 млрд грн.

Після рішення у зразковій справі суди один за одним виноситимуть свої рішення на користь співробітників ССО. Станом на квітень цього року в судах було 3 143 їхніх позовів, при загальній чисельності співробітників 4200 осіб. Можливо наразі кількість позовів зросла, а після рішення Великої Палати, напевно, їх подасть і решта судових охоронців.

Таким чином держава буде змушена за рахунок коштів платників податків сплатити не лише 1,1 млрд. грн. невиплаченої винагороди, а й додаткові кошти, спричинені бездіяльністю Уряду та небажанням Мінфіну своєчасно виконувати свої зобовʼязання перед громадянами України (компенсувати судовий збір, витрати на правничу допомогу, виконавчий збір, накладення штрафів на установи та їх працівників і решта пов'язаних витрат), що значною мірою збільшить загальну суму видатків з бюджету», зазначив Сергій Демченко.

Зауважимо, що наразі текст рішення ВП ВС у Реєстрі відсутній, як й інформація про результати розгляду цієї справи Великою Палатою.

Також нагадаємо, що відповідно до рішення КАС ВС від 06.04.2023 по даній зразковій справі №260/3564/22 щодо виплати додаткової винагороди службовцям Служби судової охорони КАС ВС зазначив, що позов працівника Служби судової охорони підлягає задоволенню шляхом визнання протиправною бездіяльності ТУ ССО у Закарпатській області щодо ненарахування і невиплати йому додаткової винагороди, передбаченої постановою КМУ №168, та зобов`язання ТУ ССО нарахувати і виплатити позивачу вказану додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн на місяць (за умови відпрацювання норми робочого часу відповідного місяця), починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також, беручи до уваги причину відмови відповідача у виплаті позивачу додаткової винагороди, що ставить під сумнів належне і своєчасне виконання рішення суду у цій справі, Верховний Суд встановив судовий контроль за виконанням судового рішення шляхом зобов`язання ТУ ССО у місячний строк з дня набрання чинності цим рішенням подати звіт про його виконання.

КАС ВС також визначив ознаки типових справ:

а) позивачем є співробітник Служби судової охорони;

б) відповідачем є центральний орган управління (Центральний апарат) або територіальний підрозділ (територіальне управління) Служби судової охорони;

в) предметом спору є додаткова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України №168;

г) спір виник внаслідок невиплати співробітнику Служби судової охорони додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №168;

г) предметом позову є позовні вимоги (по-різному сформульовані, але однакові по суті) про визнання протиправними дій (бездіяльності) відповідача щодо ненарахування і невиплати додаткової винагороди, встановленої постановою Кабінету Міністрів України №168, та зобов`язання відповідача нарахувати і виплатити таку винагороду, починаючи з 24 лютого 2022 року (стягнення з відповідача суми додаткової винагороди за певний період).

«Висновки Верховного Суду у цій зразковій справі щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України №168 у посутньому зв`язку з положеннями статей 43 і 58 Конституції України, статей 161, 165 Закону України від 02.06.2016 №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», нормами Порядку №384 і Порядку №396 належить застосовувати в адміністративних справах про виплату на користь співробітників Служби судової охорони додаткової винагороди у правовідносинах, що виникли з 24 лютого 2022 року.

На інше застосування норм матеріального права, ніж у зразковій справі, може впливати подальша зміна законодавства, що регулює ці правовідносини, та інший предмет спору у подібних правовідносинах», - зазначено в рішенні КАС ВС.

Це рішення КАС ВС набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої Палати Верховного Суду за наслідками апеляційного перегляду.

Зі слів депутата, позиція Мінфіну полягає у тому, що він не буде сплачувати заборгованість перед співробітниками Служби судової охорони за невиплату додаткової винагороди, передбаченої співробітникам ССО постановою Кабміну №168, до того, як Верховний Суд остаточно не вирішить даний спір.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.