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На Черкащині секретар ВЛК та сімейний лікар за хабарі «відмазували» ухилянтів

15:14, 22 вересня 2023
Зловмисники одержали від військовозобов’язаного хабар за одержання висновку про обмежену придатність до військової служби.
На Черкащині секретар ВЛК та сімейний лікар за хабарі «відмазували» ухилянтів
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру секретарю військово-лікарської комісії одного з військово-медичних закладів району в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та сімейному лікарю, який будучи пособником, сприяв в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, секретар військово-лікарської комісії спільно з сімейним лікарем одержали від військовозобов’язаного  неправомірну вигоду за одержання висновку про обмежену придатність до військової служби.

«Так, сімейний лікар запропонував своєму пацієнту допомогу у вирішення питання про відтермінування призову до Збройних Сил України.

За пособництва сімейного лікаря секретар ВЛК вніс недостовірні відомості до висновку про придатність до військової служби вказаної особи, за що одержали неправомірну вигоду в розмірі 3200 грн», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

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