Німеччина відновила торгівлю зрідженим газом з росією

Німеччина відновила договори з рф щодо транзиту зрідженого газу в Індію.

Джерело фото: SEFE

Колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ «Газпром» Securing Energy for Europe GmbH планує завантажувати зріджений газ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, ​​починають з жовтня. Німеччина націоналізувала компанію SEFE минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі, – повідомляє Bloomberg.

Хоча вантаж і прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з росією, викликає деяку тривогу. Це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ у результаті війни рф в Україні.

«Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому», — сказав член парламенту від опозиційної групи «Ліва партія» Крістіан Лейє, додаючи, що «економічні проблеми з росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас переконати політики».

Німеччина виступає проти, хоча і не забороняє закупівлі СПГ з росії. У січні Берлін поінформував компанії, «що буде вживати відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо».

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