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Для водителей появилась новая услуга – доставку готового удостоверения можно заказать повторно

22:00, 22 сентября 2023
Водители могут повторно заказать доставку своего готового документа на любое отделение Укрпочты.
Для водителей появилась новая услуга – доставку готового удостоверения можно заказать повторно
Источник фото: hsc.gov.ua
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Теперь в Электронном кабинете для водителей стала доступна новая опция – «Повторная доставка удостоверения водителя». Теперь водители могут повторно заказать доставку своего готового документа на отделение национального оператора почтовой связи.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, услуга будет полезна тем лицам, которые заказали удостоверение водителя Укрпочтой, но не смогли его вовремя забрать.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в Электронный кабинет водителя. После авторизации в разделе «Карточка водителя» будет доступна кнопка «Заказать». Необходимо заполнить анкетные данные, ввести адрес и оплатить услугу. Стоимость – 192 грн с НДС.

Оформить доставку граждане могут несколько раз в течение года с даты заказа услуги по обмену удостоверения водителя. Потом документ возвращается в сервисный центр МВД и будет уничтожен.

Новой опцией могут воспользоваться лица, проживающие на территории Украины. На временно оккупированных регионах и за границей в настоящее время она недоступна.

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