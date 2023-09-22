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Помогал уклонистам избежать мобилизации: в Ивано-Франковской области задержали начальника районного военкомата

16:17, 22 сентября 2023
Свои услуги фигурант оценивал от 1 до 3 тысяч долларов.
Помогал уклонистам избежать мобилизации: в Ивано-Франковской области задержали начальника районного военкомата
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Служба безопасности Украины разоблачила на системной коррупции начальника Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области.

По данным спецслужбы, чиновник за деньги «решал вопрос» с местной военно-врачебной комиссией о признании военнообязанных временно непригодными к службе.

«Это давало возможность мужчинам беспрепятственно уехать за границу. Свои услуги фигурант оценивал от 1 до 3 тысяч долларов. Деньги от клиентов получал исключительно через посредников. В дальнейшем врачи ВВК обеспечивали заказчиков пакетом медицинских документов о наличии у них тяжелых болезней. На основании сфальсифицированного диагноза уклонисты получали справку ВВК и военный билет с указанием, что по состоянию здоровья они не пригодны к службе», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в помещении и по месту работы начальника РТЦК и СП, а также в кабинетах его вероятных подельников, в том числе – работников ВВК. В ходе следственных действий были выявлены и изъяты: 20 тыс. долларов наличных, мобильные телефоны и симкарты, а также медицинская и другая документация, подтверждающая причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Военкому объявили подозрение в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.(ч.3 ст. 368 УК). Ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

«СБУ собирает доказательства незаконной деятельности отдельных должностных лиц Калушского центра комплектования и членов военно-врачебной комиссии, действовавших совместно с основным фигурантом. По результату исследования доказательств они будут уведомлены о подозрении в совершении служебных преступлений», - добавили в ведомстве.

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