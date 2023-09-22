«Дальше будет»: командующий Воздушных сил прокомментировал «прилеты» в Крыму

Оккупантов «штормит» от ударов по Севастополю – Олещук.

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Как и обещали украинские военные, оккупантам будет неспокойно в Крыму. Подтверждением стали «прилеты», на этот раз – по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ракетный удар прокомментировал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«Мы же обещали, что «дальше будет...». Поэтому, пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных сил», – написал Олещук в Telegram.

Он также потроллил россиян, которые утверждают, что все ракеты над Севастополем якобы были сбиты: «надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет».

«Севастополь – город Военно-морских сил Вооруженных сил Украины!» – отметил командующий Воздушных сил.

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