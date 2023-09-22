Дуда сообщил, повлияет ли зерновой спор на отношения с Украиной

По словам президента Польши, сотрудничество Варшавы и Киева имеют «историческое измерение».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит в то, что спор по импорту аграрной продукции существенно повлияет на отношения между Варшавой и Киевом. Об этом он сказал, выступая на Конгрессе общего будущего за восстановление Украины в Познани, передает PAP.

По его словам, сотрудничество Польши с Украиной имеют «историческое измерение».

«Это не просто какое-то событие», - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине – это большой капитал между нашими странами и народами, который не может разрушить юридический спор.

«Я не сомневаюсь, что спор по поставкам зерна является лишь фрагментом всех польско-украинских отношений. И я не верю, что в нормальных условиях он может на них существенно повлиять. Это просто вопрос, который мы должны решить между собой», – добавил польский президент.

Ранее сообщалось, что в МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна.

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса.

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