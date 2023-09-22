Латвия планирует выгонять российские и белорусские авто или конфисковывать и отдавать их Украине

Латвия готовит законопроект о запрете российских и белорусских автомобилей и их возможной конфискации.

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Министерство юстиции Латвии готовит законопроект, который предусматривает запрет пребывания на территории страны транспортных средств, зарегистрированных в россии и беларуси. Об этом сообщила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, пишет Delfi.

Запланированные изменения предусматривают, что владельцы автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными номерами, которые въехали на территорию Латвии, обязаны перерегистрировать свои транспортные средства в Латвии в течение определенного периода. Если эта обязанность не выполняется в течение трех месяцев или автомобиль покидает территорию Латвии, предусматриваются санкции, включая возможность конфискации автомобиля.

Эти меры направлены на предотвращение уклонения владельцев транспортных средств от ответственности за невыполнение этих обязанностей и на обеспечение соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, изъятые автомобили могут быть переданы Украине, что рассматривается в министерстве.

«В то же время граждане россии и беларуси, страны которых ведут незаконную и кровопролитную войну в Украине, и которые все еще хотят передвигаться по территории Латвии, я приглашаю их делать это с уже зарегистрированными в Латвии номерными знаками, пешком или общественным транспортом, соблюдая законодательство и правила дорожного движения», – сообщила министр.

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