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  1. В Украине

$6 500 за нелегальную переправку мужчин за границу: во Львовской области разоблачили руководителя предприятия

21:22, 22 сентября 2023
Пограничники разоблачили руководителя предприятия, организовавшего схему по незаконной переправке мужчин.
$6 500 за нелегальную переправку мужчин за границу: во Львовской области разоблачили руководителя предприятия
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На Львовщине пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего канал по незаконной переправке за границу военнообязанных под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Руководитель предприятия, занимающегося международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста. «Бизнесмен» подыскивали клиентов, которые намеревались незаконно уехать за границу в личных целях. Для этого злоумышленник заключал с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему «Шлях». Стоимость такой «услуги» стоила 6500 долларов с одного человека», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора незаконной схемы, 54-летнего жителя города Червоноград в одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе при попытке переправки своего «клиента».

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществляли пограничники оперативно-розыскного подразделения Львовского пограничного отряда совместно с сотрудниками Управления миграционной полиции во Львовской области, следователями отделения полиции №2 Червоноградского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Червоноградской окружной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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