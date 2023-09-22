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Конкурс на посади прокурорів САП: з’явився рейтинговий список кандидатів після професійного тесту

16:38, 22 вересня 2023
Кандидати, які набрали 80 балів і більше, допущені до наступних етапів конкурсу.
Конкурс на посади прокурорів САП: з’явився рейтинговий список кандидатів після професійного тесту
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У п’ятницю, 22 вересня, на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджено рейтинговий список кандидатів за результатами тестування на знання законодавства (професійний тест).

Кандидати, які набрали 80 балів і більше, допущені до наступних етапів конкурсу.

Проведення тестування на загальні здібності  відбудеться 26 вересня 2023 року згідно із графіком.

 

Особи, які з поважних причин не з’являться, можуть бути допущені до тестування у резервний день (29 вересня 2023 року) за їх письмовою заявою, поданою не пізніше дня тестування (26 вересня 2023 року), та за наявності документів, що підтверджують причини неявки.

Тестування проходитиме на базі Тренінгового центру прокурорів України за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 вересня відбулося засідання конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП, на якому було затверджено списки осіб, допущених та не допущених до участі у відкритому конкурсі.

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