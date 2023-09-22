Уряд провів кадрові зміни в Мінветеранів та Мінстратегпромі

Призначено заступника міністра Камишіна та звільнено держсекретаря Мінветеранів.

У п’ятницю, 22 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

- Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Звільнено:

- Загайного Віталія Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Також Кабінет міністрів призначив Людмилу Дараган державним секретарем Міністерства оборони.

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