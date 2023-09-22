Чоловік вимагав від лікарні 650 млн доларів через психологічну травму під час пологів дружини

Чоловік заявив, що під час процедури він побачив кров та органи своєї дружини, через що у нього розвинулося «психотичне захворювання», яке призвело до «розпаду його шлюбу».

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В Австралії чоловік подав до суду на Королівську жіночу лікарню, звинувативши її медиків у тому, що вони завдали йому психологічної травми під час пологів дружини, передає Fox News.

Його дружині робили кесарів розтин у 2018 році. Через рік мешканець Мельбурну вирішив звернутися з позовом до суду, щоб стягнути з пологового будинку 1 мільярд австралійських доларів (650 млн. доларів). Австралієць заявив, що під час процедури він побачив кров та органи своєї дружини, через що у нього розвинулося «психотичне захворювання», яке призвело до «розпаду його шлюбу».

Королівська жіноча лікарня заперечує порушення обов'язків щодо догляду за чоловіком під час процедури.

Суддя Джеймс Гортон закрив справу минулого тижня, назвавши її «зловживанням процедури».

Австралієць пройшов медичний огляд у рамках судового розгляду, який встановив, що «ступінь психічного розладу, який виник у результаті травми позивача, заявленої в позові, не відповідає граничному рівню», повідомляє 7News.

Чоловік заявив, що не погоджується з рішенням медичної комісії, але не подав документів, щоб оскаржити висновки.

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