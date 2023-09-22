Мужчина потребовал от больницы 650 млн долларов из-за психологической травмы во время родов жены

Мужчина заявил, что во время процедуры он увидел кровь и органы своей жены, из-за чего у него развилось «психотическое заболевание», которое привело к «распаду его брака».

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В Австралии мужчина подал в суд на Королевскую женскую больницу, обвинив ее медиков в том, что они нанесли ему психологическую травму во время родов жены, передает Fox News.

Его супруге делали кесарево сечение в 2018 году. Через год житель Мельбурна решил обратиться с иском в суд, чтобы взыскать с роддома 1 миллиард австралийских долларов (650 млн долларов). Австралиец заявил, что во время процедуры он увидел кровь и органы своей жены, из-за чего у него развилось «психотическое заболевание», которое привело к «распаду его брака».

Королевская женская больница отрицает нарушение обязанностей по уходу за мужчиной во время процедуры.

Судья Джеймс Гортон закрыл дело на прошлой неделе, назвав его «злоупотреблением процедуры».

Австралиец прошел медицинское освидетельствование в рамках судебного разбирательства, которое установило, что «степень психического расстройства, возникшая в результате травмы истца, заявленной в иске, не соответствует пороговому уровню», сообщает 7News.

Мужчина заявил, что не согласен с решением медицинской комиссии, но не подал документов, чтобы оспорить выводы.

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