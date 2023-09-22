Боррель несмотря на конфликты призвал к европейскому единству в войне Украины

Конфликты по экспорту зерна не помешают Украине вступить в ЕС, однако стране следует преодолеть вызовы войны с рф – Йосеп Боррель.

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На пути вступления Украины в Европейский Союз конфликты, связанные с экспортом зерна, не станут препятствием, но стране придется преодолеть вызовы, связанные с войной с российской федерацией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Йосеп Боррель, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос о возможных конфликтах между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна и их возможных последствий для европейского интеграционного процесса Украины, Боррель отметил: «Все знают, это будет трудно, потому что Украина, прежде всего, воюет и буквально уничтожается. Во-вторых, ей пришлось провести много реформ еще до войны. И в-третьих, сейчас Украина, будучи членом Европейского Союза, будет единственной страной, которая будет чистым бенефициаром».

Он добавил, что и самому Европейскому Союзу, и Украине придется пройти длительный процесс реформ для достижения европейских стандартов и норм. Украине также надо будет преодолеть вызовы, связанные с войной на востоке страны и обеспечить стабильность и безопасность на собственной территории.

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