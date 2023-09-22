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  1. В Украине

Правительство усовершенствовало предоставление авторизаций на применение таможенных упрощений

21:36, 22 сентября 2023
Ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит предприятиям получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.
Правительство усовершенствовало предоставление авторизаций на применение таможенных упрощений
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Министерство финансов Украины сообщило, что 22 сентября правительство приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1092», разработанное с целью облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения. Об этом сообщил Правительственный портал.

Принятые изменения отражают результаты практического применения таможенными органами и бизнесом действующих положений по предоставлению авторизаций по применению таможенных упрощений.

Так, ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит большему количеству предприятий получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.

Введенная дополнительная модель предполагает следующее:

анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);

введение бальной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения уровня ее покрытия гарантией финансового учреждения;

на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, который потребует предприятий, которые выразят желание применить такую модель, формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.

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