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  1. В Украине

Чехия готова платить украинским беженцам за возвращение домой: что известно

23:42, 22 сентября 2023
Помощь будет включать в себя покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.
Чехия готова платить украинским беженцам за возвращение домой: что известно
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Правительство Чехии приняло изменения в закон Lex Ukrajina. Они, в частности, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

В законе о помощи украинцам Lex Ukrajina 6 появился пункт добровольного возвращения – asistovaný dobrovolný návrat. Программу помощи решили ввести, чтобы отреагировать на ситуацию, когда беженцы хотят вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.

«Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам», – сообщил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Отмечается, что помощь не будет предусматривать выплаты наличных денег, но включать в себя покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.

Какие будут условия и когда запустят программу, правительство будет еще решать.

Известно, что условия получения пособия будут следующие:

  • оплата отдельных расходов по возврату в Украину и необходимое консультирование. Максимальный размер пособия определит правительство;
  • получить помощь можно будет один раз;
  • заявку можно будет подать не позднее 3 месяцев до прекращения временной или международной защиты;
  • помощь будет распространяться также на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

В то же время в законе Lex Ukrajina 6 говорится о продлении временной защиты для украинцев до марта 2025 года.

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