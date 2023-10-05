Колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона

Компанія утримала $1,1 млн за роботу юристів, які представляли колишніх топменеджерів Twitter у розслідуванні Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США.

Компанія X Corp. (раніше відома як Twitter) має виплатити $1,1 млн судових витрат колишнім топ-менеджерам компанії – СЕО Парагу Агравалу та керівнику юридичного департаменту Віджаї Гадде. Таке рішення ухвалив суд, повідомляє Bloomberg.

Адвокати переконали суддю, що Twitter порушив свої обов'язки щодо відшкодування судових витрат, викликаних їхньою роботою для компанії.

Колишні керівники стверджували, що Twitter порушив власний статут, відмовившись відшкодовувати суми, незважаючи на те, що вони пов'язані з розслідуваннями операцій платформи соціальних мереж.

Їх звільнили, коли торік Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд. Маск зіткнувся з низкою судових позовів через те, що він не сплатив постачальникам Twitter такі речі, як орендна плата та гонорари за консультації.

Компанія виплатила близько $600 тисяч заборгованості перед колишніми співробітниками, але утримала $1,1 млн за роботу юристів, які представляли колишніх топ-менеджерів Twitter у розслідуванні Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США.

Раніше ми писали, що Ілон Маск планує зробити платний доступ до платформи X для користувачів.

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