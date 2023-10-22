Канада запускает новую миграционную программу для украинцев относительно постоянного проживания

Канада анонсировала запускает новую миграционную программу для украинцев, упрощающую процесс получения постоянного проживания.

Источник фото: pravda.com.ua

Канада объявила о введении новой миграционной программы, которая предоставляет возможность украинцам, являющимся близкими родственниками канадцев, получить разрешение на постоянное проживание в этой стране. Запуск программы запланирован на 23 октября, - сообщило министерство иммиграции Канады.

Согласно новой программе, граждане Украины, которые имеют близких родственников с канадским гражданством или статусом постоянного жителя Канады, могут обращаться для получения статуса постоянного резидента. Среди близких родственников считаются дети, родители, бабушки, дедушки, супруги, братья и сестры.

Кроме того, программа также открывает возможность подачи заявок гражданам других стран, если их супруги или супруги имеют украинское гражданство, но не могут выехать из Украины из-за различных обстоятельств, таких как технические ограничения, семейные обстоятельства или исчезновение без вести.

На сегодняшний день нет информации о конкретных сроках рассмотрения заявок и стоимости их подачи, но известно, что детали программы будут опубликованы 23 октября.

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