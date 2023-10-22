Обновленный «Google Фото» будет создавать резервные копии изображений в формате: плюсы и минусы

Теперь «Google Фото» всегда будет создавать резервные копии изображений в формате RAW для iOS и Android.

Google анонсировала новую функцию в своем приложении "Google Фото", которая станет полезной для ценителей мобильной фотографии. Теперь приложение автоматически будет сохранять резервные копии фотографий в формате RAW для пользователей iOS и Android, - сообщает 9to5Google.

Формат RAW известен своей некомпрессированной и необработанной природой, что предоставляет фотографам больше контроля над изображениями. Благодаря этой новой функции, пользователи смогут сохранять свои фотографии в этом формате в "облаке" Google и редактировать их с помощью графических редакторов с большими возможностями обработки.

Современные смартфоны способны делать качественные фото без потери деталей и качества, поэтому Google автоматически загружает такие фотографии в "Google Фото". Файлы RAW обозначаются специальной иконкой и могут быть просмотрены и отредактированы отдельно от изображений в формате JPEG.

Важно учитывать, что файлы RAW обычно занимают больше места на смартфоне или в "облаке" по сравнению с файлами в формате JPEG. В случае исчерпания бесплатного объема в 15 ГБ в "Google Фото", пользователям придется рассмотреть возможность оформления подписки на Google One, чтобы увеличить объем хранения.

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