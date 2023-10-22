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Обещали платить за просмотры фильмов: «работодатели» обманули женщину на 14 тысяч гривен

07:19, 22 октября 2023
В Тернопольской области женщина сама передала мошенникам-работодателям 14 тысяч гривен.
Обещали платить за просмотры фильмов: «работодатели» обманули женщину на 14 тысяч гривен
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Жительница Вишневецкой общины Тернопольской области стала жертвой интернет-мошенничества, в результате чего потеряла более 14 тысяч гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По информации полиции, женщина увидела объявление в соцсети, в котором предлагался дополнительный заработок. С помощью мессенджера, она связалась с «работодателем». Работа заключалась в просмотре фильмов, за что обещали платить деньги. Однако для получения выплаты, потерпевшей утверждали, что ей необходимо уплатить налог.

Женщина перечислила более 14 тысяч гривен на счет неизвестного лица, после чего оказалось, что она осталась с пустыми руками.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновных лиц и раскрытия этого мошенничества.

Чтобы избежать попадания в подобную ситуацию, важно быть осторожными и недоверчивыми к неизвестным лицам и сомнительным предложениям в сети. Не следует разглашать свои банковские данные или переводить средства на неизвестные счета. При поиске работы рекомендуется отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством и избегать сомнительных обещаний легкого обогащения.

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