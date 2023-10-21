Украина готовит новый саммит Крымской платформы в Чехии

Зеленский заявил о подготовке к новому саммиту Крымской платформы.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к новому саммиту Крымской платформы на парламентском уровне, который состоится в Чехии. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы - парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное", - сказал он.

Он выразил благодарность всем странам мира, которые присоединились к этому инициативному движению и готовы совместно с Украиной работать на парламентском уровне, направляя усилия на обеспечение безопасности и мира во всей Европе.

"Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключений для любых частей нашего континента", - добавил он.

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