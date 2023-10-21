Україна готує новий саміт Кримської платформи в Чехії

Зеленський заявив про підготовку до нового саміту Кримської платформи.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку до нового саміту Кримської платформи на парламентському рівні, який відбудеться в Чехії. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

«Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи - парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна», – сказав він.

Він висловив вдячність усім країнам світу, які долучилися до цього ініціативного руху та готові спільно з Україною працювати на парламентському рівні, спрямовуючи зусилля на забезпечення безпеки та миру в усій Європі.

«Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту», – додав він.

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