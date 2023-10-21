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  1. В Україні

Нацбанк випускає в обіг нові банкноти старого зразка номіналом 20 гривень

21:20, 21 жовтня 2023
Купюри зразка 2018 року увійдуть в обіг з вівторка, 24 жовтня.
Нацбанк випускає в обіг нові банкноти старого зразка номіналом 20 гривень
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Починаючи зі вівторка, 24 жовтня 2023 року, Національний банк України представляє в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень. Про це йдеться на офіційному веб-сайті НБУ.

Зазначений випуск банкнот передбачено в рамках запланованого оновлення готівкового обігу для заміни старих, зношених та пошкоджених банкнот. Нові банкноти номіналом 20 гривень мають друкований рік 2018 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Вони будуть циркулювати поруч із існуючими банкнотами цього номіналу попередніх випусків, і всі фізичні та юридичні особи на території України зобов'язані приймати їх в платежах без будь-яких обмежень.

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