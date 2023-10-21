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  1. У світі

Шторм «Бабет» в Шотландії та Англії призвів до загибелі людей

20:43, 21 жовтня 2023
Внаслідок шторму «Бабет» евакуйовано понад 400 будинків.
Шторм «Бабет» в Шотландії та Англії призвів до загибелі людей
Джерело фото: Sky News
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Унаслідок шторму «Бабет», який обрушився на північно-східну Шотландію та Англію, загинуло щонайменше троє людей. У Шотландії 56-річний водій загинув після того, як дерево впало на його фургон. Ще одна жертва, 57-річна жінка, загинула в річці Ангус. Влада евакуює понад 400 будинків в цій області, прагнучи забезпечити безпеку місцевих мешканців, – повідомляє Sky News.

Сотні будинків були евакуйовані після того, як вранці в п'ятницю було прорвано захист від повеней, що завдало значної шкоди майну в цьому районі.

Наразі паводкова вода спала, і тривають роботи з ремонту протипаводкових захисних споруд.

Крім того, в графстві Шропшир в Англії чоловік загинув внаслідок повені. Надзвичайна ситуація створила надзвичайно важкі умови для багатьох жителів та вимагає негайних заходів зі збереження життя та майна.

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