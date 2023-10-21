Шторм «Бабет» в Шотландии и Англии привел к гибели людей

В результате шторма «Бабет» эвакуированы более 400 домов.

Источник фото: Sky News

В результате шторма «Бабет», который обрушился на северо-восточную Шотландию и Англию, погибли по меньшей мере три человека. В Шотландии 56-летний водитель погиб после того, как дерево упало на его фургон. Еще одна жертва, 57-летняя женщина, погибла в реке Ангус. Власти эвакуируют более 400 домов в этой области, стремясь обеспечить безопасность местных жителей, - сообщает Sky News.

Сотни домов были эвакуированы после того, как утром в пятницу была прорвана защита от наводнений, что нанесло значительный ущерб имуществу в этом районе.

В настоящее время паводковая вода спала, и продолжаются работы по ремонту противопаводковых защитных сооружений.

Кроме того, в графстве Шропшир в Англии мужчина погиб в результате наводнения. Чрезвычайная ситуация создала чрезвычайно тяжелые условия для многих жителей и требует немедленных мер по сохранению жизни и имущества.

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