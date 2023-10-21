В Минобороны рассказали о сроках и вопросах следующего заседания «Рамштайн»

Следующее заседание в формате «Рамштайн» состоится в ноябре.

Источник фото: president.gov.ua

Следующее заседание в рамках формата «Рамштайн» запланировано на ноябрь 2023 года. Окончательная дата проведения встречи будет уточнена позже. Об этом рассказал начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

На этом заседании будет сосредоточено внимание на подготовке к зимнему периоду, в частности на вопросах воздушной обороны, артиллерии и поставках боеприпасов. Однако, как отметил Павлюк, конкретные потребности на фронте всегда корректируются в соответствии с потребностями военных, поэтому вопросы на заседании будут обсуждаться и уточняться в соответствии с потребностями.

Параллельно с собранием в формате «Рамштайн» происходят и еженедельные консультации министра обороны с представителями стран-партнеров. Работа в этом направлении ведется непрерывно с целью обеспечения безопасности и эффективности совместных действий. Также отмечено об активном участии в «коалиции возможностей» для совместной работы и совместных усилий в развитии оборонной сферы.

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