Выдавала российские паспорта на Херсонщине: будут судить экс-сотрудницу миграционной службы

В Херсоне будут судить бывшую сотрудницу миграционной службы за коллаборацию.

В Херсоне будут судить бывшую сотрудницу миграционной службы по факту коллаборационистской деятельности, согласно статье 111-1 часть 7 Уголовного кодекса Украины. Местную жительницу обвиняют в сотрудничестве с оккупантами, сообщает Херсонская облпрокуратура.

В ходе следствия было установлено, что летом 2022 года во время оккупации города Херсон российскими военными обвиняемая собственноручно выбрала сторону врага. Она независимо решила присоединиться к незаконно созданному органу под названием "Управление по вопросам миграции Главного управления МВД Херсонской области".

Сначала ей была назначена должность "исполняющего обязанности специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности", а позже она стала "главным специалистом-экспертом Главного управления МВД Херсонской области".

Ей было поручено выдавать адресные справки, переводить паспорта граждан Украины и другие документы украинского образца на русский язык для дальнейшего получения российского паспорта. Она также выполняла процедуру идентификации лиц, утративших паспортные документы, для выдачи временных документов и организовывала принятие присяги от граждан российской федерации.

Сейчас женщину удерживают под стражей, где она будет ожидать приговора суда.

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