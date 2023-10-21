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На Тернопольщине несовершеннолетний ограбил дом, $400 он потратил на развлечения

20:03, 21 октября 2023
В Тернопольской области 14-летний подросток уличен полицией в краже из квартиры жительницы общины.
На Тернопольщине несовершеннолетний ограбил дом, $400 он потратил на развлечения
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Зборовские правоохранители раскрыли случай кражи, совершенной несовершеннолетним местным жителем, после того как получили сообщение от местной жительницы о похищении ее кошелька, в котором были 400 долларов, – сообщает полиция Тернопольской области.

Полицейские отправились на место происшествия и начали расследование, но следы проникновения посторонних лиц в дом не были обнаружены. Вместо этого, правоохранители начали устанавливать лиц, которые посещали дом заявительницы предыдущего дня. В результате таких мероприятий обнаружили, что 14-летний местный житель является главным подозреваемым в совершении кражи.

Это первое правонарушение парня, и оказалось, что он потратил часть похищенных денег на развлечения.

Следствие начало уголовное производство согласно статье 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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