На Тернопільщині неповнолітній пограбував будинок, $400 він витратив на розваги

У Тернопільській області 14-річний підліток викритий поліцією у крадіжці з помешкання жительки громади.

Зборівські правоохоронці розкрили випадок крадіжки, вчиненої неповнолітнім місцевим жителем, після того як отримали повідомлення від місцевої жительки щодо викрадення її гаманця, в якому були 400 доларів, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Поліцейські вирушили на місце події та розпочали розслідування, але сліди проникнення сторонніх осіб в будинок не були виявлені. Замість цього, правоохоронці почали встановлювати осіб, які відвідували будинок заявниці попереднього дня. В результаті таких заходів виявили, що 14-річний місцевий житель є головним підозрюваним у вчиненні крадіжки.

Це перше правопорушення хлопця, і виявилося, що він витратив частину викрадених грошей на розваги.

Слідство розпочало кримінальне провадження згідно зі статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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