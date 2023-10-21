У 86-річному віці помер легендарний англійський футболіст Боббі Чарльтон

Досягнення, характер та відданість Боббі Чарльтона назавжди в історії «Манчестер Юнайтед».

Джерело фото: dsnews.ua

В суботу, 21 жовтня, на 86-му році життя помер легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед» із збірної Англії сер Боббі Чарльтон. Про це повідомив «Манчестер Юнайтед» на своєму офіційному сайті.

«Манчестер Юнайтед» в жалобі через смерть сера Боббі Чарльтона, одного з найвидатніших і улюблених гравців в історії нашого клубу. Сер Боббі був героєм для мільйонів людей не тільки в Манчестері або Сполученому Королівстві, але і в усьому світі, де грають у футбол», – пише футбольний клуб.

Після завершення своєї грандіозної гравцівської кар'єри, він віддав своє життя служінню клубу як директор протягом 39 років. Його надзвичайні досягнення, характер та відданість завжди будуть вписані в історію «Манчестер Юнайтед» і англійського футболу. Спадщина, яку він залишив, житиме через діяльність Фонду сера Боббі Чарльтона, який змінює життя людей.

Клуб висловлює свої щирі співчуття дружині Боббі, його донькам і онукам, а також всім, хто завжди обирав його боком і відчував глибоке повагу до цього видатного футболіста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.