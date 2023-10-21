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  1. В Україні

Єврокомісія виділить 50 млн євро на підтримку енергетики України

19:26, 21 жовтня 2023
В Єврокомісії закликали допомагати Україні на випадок продовження російських атак на енергетичну інфраструктуру протягом зими.
Єврокомісія виділить 50 млн євро на підтримку енергетики України
Джерело фото: ua-energy.org
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Єврокомісія анонсувала внесення понад 50 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України з метою посилити безпеку та стійкість української енергетичної інфраструктури. Про це повідомила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Урядовий портал.

Спікерка наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до можливого продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру протягом цієї зими. Також важливо здійснювати заходи для мінімізації можливих наслідків подібних атак.

Кадрі Сімсон закликала європейські держави продовжувати робити внески до Фонду підтримки енергетики України. Цей фонд був створений навесні 2022 року з метою залучення додаткових ресурсів для підтримки енергетичного сектору України. Завдяки цьому фонду, уряди, міжнародні фінансові організації та приватні донори можуть спільно сприяти покращенню стану української енергетичної системи.

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