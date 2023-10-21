Еврокомиссия выделит 50 млн евро на поддержку энергетики Украины

В Еврокомиссии призвали помогать Украине на случай продолжения российских атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимы.

Источник фото: ua-energy.org

Еврокомиссия анонсировала внесение более 50 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины с целью усилить безопасность и устойчивость украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Правительственный портал.

Спикер подчеркнула, что европейское сообщество должно быть готово к возможному продолжению российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в течение этой зимы. Также важно принимать меры для минимизации возможных последствий подобных атак.

Кадри Симсон призвала европейские государства продолжать делать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Этот фонд был создан весной 2022 года с целью привлечения дополнительных ресурсов для поддержки энергетического сектора Украины. Благодаря этому фонду, правительства, международные финансовые организации и частные доноры могут совместно способствовать улучшению состояния украинской энергетической системы.

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