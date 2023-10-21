Украина стремится дерусифицировать Google и YouTube

Украинская власть обратилась к Google, чтобы изменить поисковую систему и настройки YouTube.

Источник фото: Офис Президента

Украинская власть обратилась к Google по дерусификации поисковой системы и изменению настроек сервиса YouTube, чтобы он не выдавал украинским пользователям российский контент. Представители компании Google провели встречу с украинскими чиновниками и первой леди Украины Еленой Зеленско в Киеве с целью обсуждения важных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Google, одна из первых компаний, которая приняла санкционные меры против российской федерации, включая приостановление рекламы и сотрудничества с российскими рекламодателями, а также удаление более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео, которые искажали правду об агрессии рф.

Во время встречи в Киеве осветился вопрос некорректного отображения территории Украины на платформе Google, а также потребность дерусификации Google поисковой системы. В частности, сейчас большинство рекомендаций, предоставленных пользователям YouTube из Украины, являются русскоязычными.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила с призывом заменить русскоязычный контент, который демонстрируется пользователям из Украины, на украиноязычный или контент западного происхождения. Этот шаг имеет целью улучшить качество и разнообразие доступного содержания для украинских пользователей и способствовать дальнейшей дерусификации цифровых платформ.

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