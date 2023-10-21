Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов, - Комитет рекомендовал законопроект

Предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

  1. В Украине

Украина стремится дерусифицировать Google и YouTube

19:04, 21 октября 2023
Украинская власть обратилась к Google, чтобы изменить поисковую систему и настройки YouTube.
Украина стремится дерусифицировать Google и YouTube
Источник фото: Офис Президента
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинская власть обратилась к Google по дерусификации поисковой системы и изменению настроек сервиса YouTube, чтобы он не выдавал украинским пользователям российский контент. Представители компании Google провели встречу с украинскими чиновниками и первой леди Украины Еленой Зеленско в Киеве с целью обсуждения важных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Google, одна из первых компаний, которая приняла санкционные меры против российской федерации, включая приостановление рекламы и сотрудничества с российскими рекламодателями, а также удаление более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео, которые искажали правду об агрессии рф.

Во время встречи в Киеве осветился вопрос некорректного отображения территории Украины на платформе Google, а также потребность дерусификации Google поисковой системы. В частности, сейчас большинство рекомендаций, предоставленных пользователям YouTube из Украины, являются русскоязычными.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила с призывом заменить русскоязычный контент, который демонстрируется пользователям из Украины, на украиноязычный или контент западного происхождения. Этот шаг имеет целью улучшить качество и разнообразие доступного содержания для украинских пользователей и способствовать дальнейшей дерусификации цифровых платформ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду