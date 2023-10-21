Аэропорт «Борисполь» готовится к возобновлению работы уже через месяц после окончания войны

Киевский аэропорт «Борисполь» восстанавливает поврежденную инфраструктуру и ищет финансовую поддержку для более масштабных модернизаций.

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Крупнейший аэропорт Украины "Борисполь", который до войны обслуживал около 9 миллионов пассажиров в год, может вернуть авиалайнеры на полеты уже через месяц после окончания войны в Украине, - сообщил генеральный директор Алексей Дубревский в интервью POLITICO.

"Мы не хотим провести год или два в раздумьях: "Что мы будем делать после войны?". Мы принимаем необходимые меры для скорейшего восстановления полетов", - отметил он.

Аэропорт был закрыт после вторжения России в феврале 2022 года. Он пострадал во время двух российских атак в начале войны.

Однако, по словам Дубревского, аэропорт уже готовится к послевоенной жизни. Он сохранил большинство своего персонала, выплачивая им 2/3 заработной платы, чтобы не терять квалифицированных кадров. Расходы на оплату зарплаты и счетов за электроэнергию составляют 3,2 миллиона евро ежемесячно.

Аэропорт также инвестировал около 2 миллионов евро в восстановление инфраструктуры, которая была повреждена во время российских атак в начале войны. Однако сейчас "Борисполь" ищет финансовую поддержку для более масштабных модернизаций, и, по словам Дубревского, это может потребоваться примерно 420 миллионов евро.

Несмотря на тяжелые потери и разрушения, Украинская авиационная отрасль рассматривается как будущий центр развития. Возвращение украинцев, которые были вынуждены покинуть страну во время конфликта, станет одной из важных составляющих развития авиационного сектора.

Кроме того, авиакомпании, включая лоукостеры, выражают намерения вернуться на украинский рынок после завершения конфликта. Они сотрудничают с аэропортом для определения новых маршрутов, которые соединят Киев с центрами Европы, где расположена большая украинская диаспора.

Кроме пассажирских перевозок, ожидается значительный спрос на грузовые рейсы, связанные с восстановлением после войны. Также предполагается определенный спрос на туристические поездки и возвращение иностранных граждан в Украину после окончания войны.

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