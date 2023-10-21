Аеропорт «Бориспіль» готується до відновлення польотів вже за місяць після закінчення війни

Київський аеропорт «Бориспіль» відновлює пошкоджену інфраструктуру шукає фінансову підтримку для більш масштабних модернізацій.

Джерело фото: top.today.ua

Найбільший аеропорт України «Бориспіль», який до війни обслужував близько 9 мільйонів пасажирів в рік, може повернути авіалайнери на польоти вже через місяць після закінчення війни в Україні, – повідомив генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю POLITICO.

«Ми не хочемо провести рік чи два у роздумах: «Що ми робитимемо після війни?». Ми вживаємо необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення польотів», – зазначив він.

Аеропорт був закритий після вторгнення росії в лютому 2022 року. Він постраждав під час двох російських атак на початку війни.

Проте, за словами Дубревського, аеропорт вже готується до післявоєнного життя. Він зберіг більшість свого персоналу, виплачуючи їм 2/3 заробітної плати, аби не втрачати кваліфікованих кадрів. Витрати на оплату зарплатні та рахунків за електроенергію складають 3,2 мільйона євро щомісяця.

Аеропорт також інвестував близько 2 мільйонів євро у відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена під час російських атак на початку війни. Однак зараз «Бориспіль» шукає фінансову підтримку для більш масштабних модернізацій, і, за словами Дубревського, це може знадобитися приблизно 420 мільйонів євро.

Попри тяжкі втрати і руйнування, Українська авіаційна галузь розглядається як майбутній центр розвитку. Повернення українців, які були змушені залишити країну під час конфлікту, стане однією з важливих складових розвитку авіаційного сектору.

Крім того, авіакомпанії, включаючи лоукостери, виражають наміри повернутись на український ринок після завершення конфлікту. Вони співпрацюють з аеропортом для визначення нових маршрутів, які з'єднають Київ з центрами Європи, де розташована велика українська діаспора.

Крім пасажирських перевезень, очікується значний попит на вантажні рейси, пов'язані з відбудовою після війни. Також передбачається певний попит на туристичні поїздки та повернення іноземних громадян до України після закінчення війни.

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