Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

  1. В Україні

Аеропорт «Бориспіль» готується до відновлення польотів вже за місяць після закінчення війни

18:10, 21 жовтня 2023
Київський аеропорт «Бориспіль» відновлює пошкоджену інфраструктуру шукає фінансову підтримку для більш масштабних модернізацій.
Аеропорт «Бориспіль» готується до відновлення польотів вже за місяць після закінчення війни
Джерело фото: top.today.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Найбільший аеропорт України «Бориспіль», який до війни обслужував близько 9 мільйонів пасажирів в рік, може повернути авіалайнери на польоти вже через місяць після закінчення війни в Україні, – повідомив генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю POLITICO.

«Ми не хочемо провести рік чи два у роздумах: «Що ми робитимемо після війни?». Ми вживаємо необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення польотів», – зазначив він.

Аеропорт був закритий після вторгнення росії в лютому 2022 року. Він постраждав під час двох російських атак на початку війни.

Проте, за словами Дубревського, аеропорт вже готується до післявоєнного життя. Він зберіг більшість свого персоналу, виплачуючи їм 2/3 заробітної плати, аби не втрачати кваліфікованих кадрів. Витрати на оплату зарплатні та рахунків за електроенергію складають 3,2 мільйона євро щомісяця.

Аеропорт також інвестував близько 2 мільйонів євро у відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена під час російських атак на початку війни. Однак зараз «Бориспіль» шукає фінансову підтримку для більш масштабних модернізацій, і, за словами Дубревського, це може знадобитися приблизно 420 мільйонів євро.

Попри тяжкі втрати і руйнування, Українська авіаційна галузь розглядається як майбутній центр розвитку. Повернення українців, які були змушені залишити країну під час конфлікту, стане однією з важливих складових розвитку авіаційного сектору.

Крім того, авіакомпанії, включаючи лоукостери, виражають наміри повернутись на український ринок після завершення конфлікту. Вони співпрацюють з аеропортом для визначення нових маршрутів, які з'єднають Київ з центрами Європи, де розташована велика українська діаспора.

Крім пасажирських перевезень, очікується значний попит на вантажні рейси, пов'язані з відбудовою після війни. Також передбачається певний попит на туристичні поїздки та повернення іноземних громадян до України після закінчення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду