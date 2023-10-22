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  1. В Україні

У Києві стартувало нове опитування щодо перейменування вулиць і скверів

07:00, 22 жовтня 2023
Проголосувати можна в застосунку «Київ Цифровий».
У Києві стартувало нове опитування щодо перейменування вулиць і скверів
Джерело фото: ЗМІ
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У застосунку «Київ Цифровий» стартувало нове опитування для мешканців столиці щодо перейменування вулиць і скверів. Голосування триватиме до 3 листопада.

Мешканцям столиці пропонують відповісти на питання:

  • назвати сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком на честь Дмитра Коцюбайла;
  • назвати сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука на честь Миколи Мозгового;
  • назвати на честь Лідії Гончаренко сквер розташований між будинками 120-Б та 120-В на вулиці Жилянській;
  • перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабича;
  • перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на Бессарабський проїзд.

Проголосувати можна в застосунку «Київ Цифровий».

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