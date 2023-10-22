У Києві стартувало нове опитування щодо перейменування вулиць і скверів

Проголосувати можна в застосунку «Київ Цифровий».

Джерело фото: ЗМІ

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало нове опитування для мешканців столиці щодо перейменування вулиць і скверів. Голосування триватиме до 3 листопада.

Мешканцям столиці пропонують відповісти на питання:

назвати сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком на честь Дмитра Коцюбайла;

назвати сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука на честь Миколи Мозгового;

назвати на честь Лідії Гончаренко сквер розташований між будинками 120-Б та 120-В на вулиці Жилянській;

перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабича;

перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на Бессарабський проїзд.

Проголосувати можна в застосунку «Київ Цифровий».

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