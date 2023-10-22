В Киеве стартовал новый опрос по переименованию улиц и скверов

Проголосовать можно в приложении «Киев Цифровой».

Источник фото: СМИ

В приложении «Киев Цифровой» стартовал новый опрос для жителей столицы по переименованию улиц и скверов. Голосование продлится до 3 ноября.

Жителям столицы предлагают ответить на вопросы:

назвать сквер между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в честь Дмитрия Коцюбайло;

назвать сквер между улицами Бастионной и Михаила Бойчука в честь Николая Мозгового;

назвать в честь Лидии Гончаренко сквер расположенный между домами 120-Б и 120-В на улице Жилянской;

переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича;

переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе на Бессарабский проезд.

Проголосовать можно в приложении «Киев Цифровой».

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