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  1. В мире

Российский олигарх Мусаев заявил, что купил издание Forbes

18:33, 21 октября 2023
СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых Мусаев говорит, что приобрел издание Forbes, хотя по документам, владельцем является Остин Рассел.
Российский олигарх Мусаев заявил, что купил издание Forbes
Источник фото: Vector
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Российский олигарх Могамед Мусаев является настоящим владельцем издания Forbes, хотя официально владельцем Forbes Media Group заявлен 28-летний Остин Рассел, который приобрел издание за 800 миллионов долларов. Об этом известно из аудиозаписей разговоров Мусаева, которые были обнародованы The Washington Post.

Во время празднования своего 60-летия в Нью-Йорке, Мусаев рассказал своим знакомым, включая топ-менеджеров Forbes, что именно он является настоящим владельцем издания. По словам Мусаева, он «только что купил глобальный Forbes», и он подчеркивал важность этого приобретения и его потенциального влияния на мир через ключевое влияние Forbes как авторитетного бренда. Из свидетельств из аудиозаписей, Мусаев несколько раз подчеркивал эту информацию.

«Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому», - добавил Мусаев.

Однако в сам Рассел отрицает любую причастность Мусаева или любых российских лиц к сделке.

«Мусаев не имеет никакого участия в сделке Forbes. Любое предположение об обратном является ложным», - сказал представитель Рассела, добавив: «нет ни одного доллара капитала ни одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева».

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