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  1. У світі

Російський олігарх Мусаєв заявив, що купив видання Forbes

18:33, 21 жовтня 2023
ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких Мусаєв говорить, що придбав видання Forbes, хоча за документами, власником є Остін Рассел.
Російський олігарх Мусаєв заявив, що купив видання Forbes
Джерело фото: Vector
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Російський олігарх Могамед Мусаєв є справжнім власником видання Forbes, хоча офіційно власником Forbes Media Group заявлений 28-річний Остін Рассел, який придбав видання за 800 мільйонів доларів. Про це відомо з аудіозаписів розмов Мусаєва, які були оприлюднені The Washington Post.

Під час святкування свого 60-річчя у Нью-Йорку, Мусаєв розповів своїм знайомим, включаючи топ-менеджерів Forbes, що саме він є справжнім власником видання. За словами Мусаєва, він «щойно купив глобальний Forbes», і він підкреслював важливість цього придбання та його потенційного впливу на світ через ключевий вплив Forbes як авторитетного бренду. Зі свідчень з аудіозаписів, Мусаєв декілька разів наголошував на цій інформації.

«Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-кого», – додав Мусаєв.

Проте у сам Рассел заперечив будь-яку причетність Мусаєва чи будь-яких російських осіб до угоди.

«Мусаєв не має ніякої участі в угоді Forbes. Будь-яке припущення про протилежне є хибним», – сказав представник Рассела, додавши: «немає жодного долара капіталу жодного китайського чи російського громадянина або організації, включаючи Мусаєва».

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