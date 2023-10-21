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В Киеве появился мурал, посвященный воинам-добровольцам

23:59, 21 октября 2023
На Позняках появился самый большой мурал, посвященный воинам-добровольцам.
В Киеве появился мурал, посвященный воинам-добровольцам
Источник фото: Vitaliy Gideone
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На Позняках в Киеве появился новый мурал, посвященный воинам-добровольцам. Об этом сообщает издание «Вечерний Киев».

В течение трех недель муралисты Виталий Гидеван и Елена Нойна работали на высоте 50 метров над стенописью.

По словам художницы, мурал будет напоминать гражданским, что за каждый наш мирный день военные платят своей кровью.

Авторы мурала рассказывают, что за основу взяли фото военного.

«Он вместе с тремя собратьями спасли 11 гражданских людей из-под завалов и этого котика. После чего вывели их в безопасное место, через заминированную дорогу Донецкой обл. (другой отходной дороги не было), а когда возвращались назад, попали под обстрел», – написала Елена.

Создание мурала инициировала супруга Героя.

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