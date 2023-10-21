На Днепропетровщине не утихают пожары в экосистемах: за сутки спасатели потушили 29 возгораний

Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 31 га.

Негативная тенденция возникновения пожаров в природных экосистемах сохраняется. Об этом сообщают в ГСЧС Украины и объясняют, что это происходит потому, что граждане, вопреки требованиям правил пожарной и экологической безопасности, массово сжигают мусор и остатки сухой растительности на собственных приусадебных участках и вокруг них, а также допускают неосторожность в обращении с огнем во время пребывание в природе.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершили 29 выездов для ликвидации возгораний на открытых территориях.

Пожарные потушили 24 возгорания сухой растительности и 5 пожаров, где очагом был мусор.

Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 31 га.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на природе.

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