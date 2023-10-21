На Дніпропетровщині не вщухають пожежі в екосистемах: за добу рятувальники загасили 29 займань

Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 31 га.

Негативна тенденція виникнення пожеж у природних екосистемах зберігається. Про це повідомляють у ДСНС України та пояснюють, що це відбувається тому, що громадяни, всупереч вимогам правил пожежної та екологічної безпеки, масово спалюють сміття та залишки сухої рослинності на власних присадибних ділянках та навколо них, а також допускають необережність у поводженні з вогнем під час перебування на природі.

Протягом доби, що минула, пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили 29 виїздів для ліквідації загорянь на відкритих територіях.

Вогнеборці загасили 24 займання сухої рослинності та 5 пожеж, де осередком було сміття.

Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 31 га.

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на природі.

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