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  1. В Україні

Що робити з купюрами, які не приймають термінали і магазини

23:40, 21 жовтня 2023
Чому термінали іноді не приймають гроші.
Що робити з купюрами, які не приймають термінали і магазини
Джерело фото: 1.zt.ua
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Часто громадяни стикаються з тим, що термінали не приймають окремі купюри. Чому так відбувається пояснив начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков виданню «The Page».

Так, за його словами, не обов’язково, що з грошима щось не так. Адже буває так, що через термінал не проходить банкнота, яка вперше потрапляє в обіг одразу після емісії. Тобто можливі випадки, коли термінали не приймають абсолютно нові, гладенькі купюри без будь-яких недоліків.

«Також можуть бути проблеми з грошима, які випадково випрали. Бо термінал, на відміну від людини, побачить люмінесценцію паперу. Справжня банкнота може мати також інші забруднення, надриви тощо, з якими термінал її не приймає. Такі банкноти можна принести в банк і касир має обміняти їх без проведення дослідження експертами НБУ. Бо є певні критерії, за якими банкноти в обов’язковому порядку вилучаються на дослідження, і ці випадки до них не відноситься», - пояснив Валерій Строчков.

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