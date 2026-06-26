Евакуація населення з Куп’янська: бійці полку «Скеля» показали відео рятувальної операції

Під час евакуаційних рейсів техніка зазнавала ударів ворожих дронів.

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У місті Куп’янськ та Куп’янській громаді Харківської області підрозділи поліції, військові та представники спецслужб продовжують евакуацію місцевих жителів, які ще не покинули громаду.

Евакуйовувати населення також допомагають бійці полку СКЕЛЯ.

«Бійці полку СКЕЛЯ провели рятувальну операцію, під час якої з міста було евакуйовано 41 людину, серед них — неповнолітні діти», - заявили у полку.

Також було оприлюднено відео, як проходить процес евакуації населення. Як видно на відео, під час евакуаційних рейсів техніка зазнавала ударів ворожих дронів.

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