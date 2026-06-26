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Евакуація населення з Куп’янська: бійці полку «Скеля» показали відео рятувальної операції

18:46, 26 червня 2026
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Під час евакуаційних рейсів техніка зазнавала ударів ворожих дронів.
Евакуація населення з Куп’янська: бійці полку «Скеля» показали відео рятувальної операції
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У місті Куп’янськ та Куп’янській громаді Харківської області підрозділи поліції, військові та представники спецслужб продовжують евакуацію місцевих жителів, які ще не покинули громаду.

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Евакуйовувати населення також допомагають бійці полку СКЕЛЯ.

«Бійці полку СКЕЛЯ провели рятувальну операцію, під час якої з міста було евакуйовано 41 людину, серед них — неповнолітні діти», - заявили у полку.

Також було оприлюднено відео, як проходить процес евакуації населення. Як видно на відео, під час евакуаційних рейсів техніка зазнавала ударів ворожих дронів.

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