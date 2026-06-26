Продати будинок стане простіше: Мін'юст виключив спірну норму з Порядку вчинення нотаріальних дій

Мін'юст виключив із Порядку вчинення нотаріальних дій підставу для відмови у посвідченні договорів щодо нерухомості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 12 червня 2026 року в Україні більше не діє норма, яка зобов'язувала нотаріусів відмовляти у посвідченні договорів відчуження нерухомості, якщо об'єкт був збудований або будувався на земельній ділянці, не відведеній для цієї мети.

Відповідні зміни внесено наказом Міністерства юстиції України від 5 червня 2026 року № 1483/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», який набрав чинності 12 червня 2026 року.

Яку норму скасовано

До внесення змін підпункт 1.7 глави 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачав, що нотаріус відмовляє у посвідченні договору відчуження житлового будинку, будівлі, споруди чи іншого нерухомого майна, якщо з поданих документів випливало, що об'єкт збудований або будується на земельній ділянці, яка не була відведена для відповідної мети.

Наказом Мін'юсту цей підпункт виключено з Порядку.

Які проблеми виникали на практиці

Підпункт 1.7 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій тривалий час залишався предметом дискусій серед нотаріусів і практикуючих юристів.

Його застосування фактично ставило можливість посвідчення договору відчуження у залежність від оцінки нотаріусом того, чи відповідає цільове призначення земельної ділянки збудованому на ній об'єкту нерухомості.

На практиці це створювало труднощі під час укладення договорів щодо житлових будинків, розташованих на земельних ділянках для садівництва, садових будинків на землях житлової забудови, нежитлових будівель на землях для садівництва, а також будівель і споруд, зведених на земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства.

У таких випадках нотаріуси нерідко відмовляли у посвідченні договорів через невідповідність між видом забудови та цільовим призначенням земельної ділянки.

Крім того, застосування цієї норми фактично покладало на нотаріуса обов'язок оцінювати обставини, які виходять за межі його нотаріальних повноважень і стосуються дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства.

Що означають зміни

Виключення підпункту 1.7 означає, що зазначена обставина більше не є самостійною підставою для відмови нотаріуса у посвідченні договору відчуження нерухомого майна.

Водночас зміни не змінюють вимог земельного, містобудівного чи будівельного законодавства. Вони стосуються виключно нотаріальної процедури та розмежування повноважень між нотаріусами й органами, уповноваженими здійснювати контроль за законністю будівництва та використанням земельних ділянок.

Практичне значення

Фактично наказ Мін'юсту усуває з Порядку вчинення нотаріальних дій норму, яка пов'язувала можливість посвідчення правочину із перевіркою відповідності забудови цільовому призначенню земельної ділянки.

Відтепер відсутність цього положення має сприяти більш чіткому розмежуванню нотаріальних функцій і контрольних повноважень державних органів, водночас не впливаючи на чинність вимог спеціального законодавства щодо законності будівництва та використання земель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.