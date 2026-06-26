У Києві видворили з під’їзду багатоповерхівки лося — у поліції показали, як це було

Фахівці, поліція, а також звичайні громадяни разом скооперувалися, щоб повернути тварину до лісу.

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У Києві патрульна поліція спільно з фахівцями та небайдужими громадянами безпечно повернула лося до природного середовища після того, як тварину виявили у під’їзді житлового будинку.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інцидент стався у Святошинському районі столиці. На лінію 112 почали надходити повідомлення від мешканців про те, що містом гуляє лось.

Правоохоронці почали пошуки тварини. У результаті він заховався у під’їзді багатоповерхівки.

«І це не жарт. Київ, Святошинський район. Лінію 112 обривають місцеві з повідомленням про лося, який гуляє містом», — зазначив Білошицький.

Фахівці, поліція, а також звичайні громадяни разом скооперувалися, щоб повернути тварину до лісу.

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