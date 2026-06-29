Кабмін переписав правила закупівлі ліків: як зміниться робота медзакладів в Україні

Набрали чинності нові правила медичних тендерів, які впроваджують обов'язковий е-каталог для закупівель від 50 тисяч гривень.

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У сфері медичних закупівель запроваджено чергові зміни, які безпосередньо вплинуть на роботу закладів охорони здоров’я та інших замовників. Постанова Кабінету Міністрів № 680 розширила перелік лікарських засобів, медичних виробів і дезінфекційних засобів, що підлягають закупівлі через електронний каталог, а також встановила нові правила проведення закупівель лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою (МНН).

Своєю чергою, Мінекономіки у листі від 18 червня 2026 року № 3323-04/56814-06 роз’яснило, як саме застосовувати нововведення на практиці. Для замовників це означає необхідність уже зараз переглянути підходи до планування закупівель, формування річних планів та роботи з електронним каталогом Prozorro Market. Водночас варто враховувати, що 24 червня 2026 року набрав чинності новий Закон України «Про публічні закупівлі» № 4888-IX, хоча його положення будуть введені в дію лише через дев’ять місяців. Отже, найближчим часом сфера публічних закупівель фактично працюватиме у перехідному режимі.

Чому постанова № 680 є важливою

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2026 року № 680 стала черговим етапом удосконалення закупівель медичних товарів в умовах воєнного стану. Її головна мета – зробити закупівлі більш стандартизованими, підвищити конкуренцію між постачальниками та забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів.

Саме тому держава продовжує розширювати застосування електронного каталогу Prozorro Market як інструменту для закупівлі типових товарів медичного призначення. Водночас зміни стосуються далеко не лише технічних аспектів роботи із системою. Вони впливають на визначення предмета закупівлі, вибір процедури, планування потреб протягом бюджетного року та навіть на внутрішню організацію роботи уповноважених осіб.

Які зміни вже набрали чинності

Постанова № 680 набрала чинності 2 червня 2026 року, однак окремі її положення почали діяти з 22 червня. Саме з цієї дати застосовується оновлений перелік лікарських засобів, медичних виробів та дезінфекційних засобів, закупівля яких здійснюється через електронний каталог. Закупівлі, розпочаті до набрання чинності новими правилами, завершуються за попереднім порядком, що дозволяє уникнути необхідності переглядати вже оголошені процедури.

Електронний каталог став ще ширшим

Однією з ключових новацій стало суттєве розширення додатка 1 до Особливостей здійснення публічних закупівель. До нього включено: 58 нових позицій лікарських засобів; 20 позицій медичних виробів; окремий розділ, присвячений дезінфекційним засобам. Фактично це означає, що значно більша кількість медичних товарів тепер має закуповуватися саме через електронний каталог за умови досягнення встановлених вартісних меж.

Таке рішення покликане спростити закупівельні процедури та водночас забезпечити більшу прозорість використання бюджетних коштів.

Новий поріг у 200 тисяч гривень

Не менш важливою зміною стало доповнення пункту 11-1 Особливостей новою вимогою щодо закупівлі лікарських засобів. Якщо сукупна очікувана вартість закупівель одного лікарського засобу за однією міжнародною непатентованою назвою протягом бюджетного року становить або перевищує 200 тис. грн, замовник повинен проводити окремий запит пропозицій постачальників через електронний каталог.

Іншими словами, значення має не лише вартість окремої закупівлі, а загальна потреба у конкретному лікарському засобі протягом року. Саме тому планування закупівель набуває ще більшого значення.

Планування стає ключовим етапом

Роз’яснення Мінекономіки ще раз наголошує: будь-яка закупівля повинна здійснюватися на підставі реальної або планової потреби та бути включеною до річного плану закупівель.

Водночас законодавство передбачає виняток. Якщо у замовника виникла додаткова потреба, яку неможливо було об’єктивно передбачити під час проведення попередньої закупівлі, її очікувана вартість не додається до вже здійснених закупівель аналогічного предмета. Це дозволяє обирати процедуру виходячи з вартості саме нової потреби, а не сукупного обсягу вже проведених закупівель.

Медичні рукавички більше не підпадають під вимоги локалізації

Ще одна практична зміна стосується медичних рукавичок. Постанова № 680 виключила їх із переліку товарів, до яких застосовуються вимоги щодо ступеня локалізації виробництва. Для замовників це означає спрощення закупівель такої продукції та усунення додаткових обмежень, які раніше необхідно було враховувати під час підготовки документації. Водночас вимоги локалізації й надалі застосовуються до інших товарів, включених до відповідного переліку.

На що варто звернути увагу замовникам

Після набрання чинності новими правилами замовникам доцільно: переглянути річні плани закупівель;

проаналізувати очікувану потребу за кожною міжнародною непатентованою назвою;

перевірити, чи входять необхідні товари до оновленого додатка 1;

переглянути внутрішні алгоритми роботи із Prozorro Market;

врахувати нові правила під час формування майбутніх закупівель.

Саме етап планування сьогодні стає одним із найважливіших, адже від правильного визначення предмета закупівлі та очікуваної вартості залежить вибір законної процедури.

Що це означає для сфери охорони здоров’я

Запроваджені зміни свідчать про поступове розширення ролі електронного каталогу у системі публічних закупівель. Якщо раніше Prozorro Market переважно розглядався як інструмент для швидких закупівель окремих категорій товарів, то сьогодні він дедалі більше перетворюється на один із базових механізмів забезпечення медичних закладів лікарськими засобами та медичними виробами.

Для лікарень це означає необхідність адаптувати внутрішні процеси до нових правил, а для уповноважених осіб – уважніше планувати закупівлі, щоб уникнути порушень законодавства.

У підсумку зазначимо, що Постанова Кабінету Міністрів № 680 та роз’яснення Мінекономіки не змінюють повністю систему медичних закупівель, однак істотно уточнюють правила її застосування. Розширення електронного каталогу, новий підхід до закупівель лікарських засобів за МНН, оновлення переліку товарів та скасування вимог локалізації для медичних рукавичок —–це ті зміни, які вже сьогодні мають враховувати всі замовники у сфері охорони здоров’я.

З огляду на майбутнє введення в дію нового Закону України «Про публічні закупівлі» саме зараз у замовників є час переглянути свої внутрішні процедури, адаптувати планування та підготуватися до наступного етапу реформи публічних закупівель.

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