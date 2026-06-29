Кабмин переписал правила закупки лекарств: как изменится работа медучреждений в Украине

Вступили в силу новые правила медицинских тендеров, которые внедряют обязательный е-каталог для закупок от 50 тысяч гривен.

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В сфере медицинских закупок введены очередные изменения, непосредственно повлияющие на работу учреждений здравоохранения и других заказчиков. Постановление Кабинета Министров № 680 расширило перечень лекарственных средств, медицинских изделий и дезинфекционных средств, подлежащих закупке через электронный каталог, а также установило новые правила проведения закупок лекарственных средств по международному непатентованному названию (МНН).

В свою очередь Минэкономики в письме от 18 июня 2026 года № 3323-04/56814-06 разъяснило, как именно применять нововведения на практике. Для заказчиков это означает необходимость пересмотреть подходы к планированию закупок, формированию годовых планов и работе с электронным каталогом Prozorro Market. В то же время следует учитывать, что 24 июня 2026 вступил в силу новый Закон Украины «О публичных закупках» № 4888-IX, хотя его положения будут введены в действие только через девять месяцев. Следовательно, в ближайшее время область публичных закупок фактически будет работать в переходном режиме.

Почему постановление № 680 важно

Постановление Кабинета Министров Украины от 27 мая 2026 г. № 680 стало очередным этапом усовершенствования закупок медицинских товаров в условиях военного положения. Ее главная цель – сделать закупки более стандартизированными, повысить конкуренцию между поставщиками и обеспечить более эффективное использование бюджетных средств.

Поэтому государство продолжает расширять применение электронного каталога Prozorro Market как инструмента для закупки типовых товаров медицинского назначения. В то же время, изменения касаются далеко не только технических аспектов работы с системой. Они оказывают влияние на определение предмета закупки, выбор процедуры, планирование потребностей в течение бюджетного года и даже на внутреннюю организацию работы уполномоченных лиц.

Какие изменения уже вступили в силу

Постановление №680 вступило в силу 2 июня 2026 года, однако отдельные его положения вступили в силу с 22 июня. Именно с этой даты применяется обновленный перечень лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, закупка которых осуществляется через электронный каталог. Закупки, начатые до вступления в силу новых правил, завершаются по предыдущему порядку, что позволяет избежать необходимости пересматривать уже объявленные процедуры.

Электронный каталог стал еще шире

Одной из ключевых новаций стало существенное расширение приложения 1 к особенностям осуществления публичных закупок. В него включено: 58 новых позиций лекарственных средств; 20 позиций медицинских изделий; отдельный раздел, посвященный дезинфицирующим средствам. Фактически это означает, что значительно большее количество медицинских товаров теперь должно закупаться именно через электронный каталог при достижении установленных стоимостных границ.

Такое решение призвано упростить закупочные процедуры и одновременно обеспечить большую прозрачность использования бюджетных средств.

Новый порог в 200 тысяч гривен

Не менее важным изменением явилось дополнение пункта 11-1 Особенностей новым требованием по закупке лекарственных средств. Если совокупная ожидаемая стоимость закупок одного лекарственного средства по одному международному непатентованному названию в течение бюджетного года составляет или превышает 200 тыс. грн, заказчик должен производить отдельный запрос предложений поставщиков через электронный каталог.

Иными словами, значение имеет не только стоимость отдельной закупки, но и общая потребность в конкретном лекарственном средстве в течение года. Именно поэтому планирование закупок приобретает еще большее значение.

Планирование становится ключевым этапом

Разъяснение Минэкономики еще раз подчеркивает: любая закупка должна осуществляться на основании реальной или плановой потребности и быть включена в годовой план закупок.

В то же время, законодательство предусматривает исключение. Если у заказчика возникла дополнительная потребность, которую невозможно было объективно предусмотреть при проведении предварительной закупки, ее ожидаемая стоимость не прилагается к уже осуществленным закупкам аналогичного предмета. Это позволяет выбирать процедуру исходя из стоимости именно новой потребности, а не совокупного объема уже проведенных закупок.

Медицинские перчатки больше не подпадают под требования локализации

Еще одно практическое изменение касается медицинских перчаток. Постановление №680 исключило их из перечня товаров, к которым применяются требования по степени локализации производства. Для заказчиков это означает упрощение закупок такой продукции и устранение дополнительных ограничений, которые раньше необходимо учитывать при подготовке документации. В то же время требования локализации продолжают применяться к другим товарам, включенным в соответствующий перечень.

На что следует обратить внимание заказчикам

После вступления в силу новых правил заказчикам целесообразно: пересмотреть годовые планы закупок;

проанализировать ожидаемую потребность по каждому международному непатентованному названию;

проверить, входят ли необходимые товары в обновленное приложение 1;

просмотреть внутренние алгоритмы работы с Prozorro Market;

учесть новые правила во время формирования ние будущих закупок.

Именно этап планирования становится одним из важнейших, ведь от правильного определения предмета закупки и ожидаемой стоимости зависит выбор законной процедуры.

Что это значит для сферы здравоохранения

Введенные изменения свидетельствуют о постепенном расширении роли электронного каталога в системе публичных закупок. Если раньше Prozorro Market в основном рассматривался как инструмент для быстрых закупок отдельных категорий товаров, то сегодня он все больше превращается в один из базовых механизмов обеспечения медицинских учреждений лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Для больниц это означает необходимость адаптировать внутренние процессы к новым правилам, а для уполномоченных - внимательнее планировать закупки, чтобы избежать нарушений законодательства.

В итоге отметим, что Постановление Кабинета Министров № 680 и разъяснение Минэкономики полностью не меняют систему медицинских закупок, однако существенно уточняют правила ее применения. Расширение электронного каталога, новый подход к закупкам лекарственных средств по МНН, обновление перечня товаров и отмена требований локализации для медицинских перчаток – это те изменения, которые уже сегодня должны учитывать все заказчики в сфере здравоохранения.

Учитывая предстоящее введение в действие нового Закона Украины «О публичных закупках», именно сейчас у заказчиков есть время пересмотреть свои внутренние процедуры, адаптировать планирование и подготовиться к следующему этапу реформы публичных закупок.

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