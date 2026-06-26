В Киеве вывели из подъезда многоэтажки лося — в полиции показали, как это было
В Киеве патрульная полиция совместно со специалистами и неравнодушными гражданами безопасно вернула лося в природную среду после того, как животное обнаружили в подъезде жилого дома.
Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, инцидент произошел в Святошинском районе столицы. На линию 112 начали поступать сообщения от жителей о том, что по городу гуляет лось.
Правоохранители начали поиски животного. В результате он спрятался в подъезде многоэтажного дома.
«И это не шутка. Киев, Святошинский район. Линию 112 разрывают местные жители сообщениями о лосе, который гуляет по городу», — отметил Билошицкий.
Специалисты, полиция, а также обычные граждане скооперировались, чтобы вернуть животное в лес.
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