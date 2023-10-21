Что делать с купюрами, которые не принимают терминалы и магазины

Почему терминалы иногда не принимают деньги.

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Часто граждане сталкиваются с тем, что терминалы не принимают отдельные купюры. Почему так происходит, объяснил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков изданию «The Page».

Так, по его словам, не обязательно, что с деньгами что-то не так. Ведь бывает так, что через терминал не проходит банкнота, которая впервые попадает в обращение сразу после эмиссии. То есть возможны случаи, когда терминалы не принимают совершенно новые, гладкие купюры без каких-либо недостатков.

«Также могут быть проблемы с деньгами, которые случайно постирали. Ибо терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги. Настоящая банкнота может иметь также другие загрязнения, надрывы и т.п., с которыми терминал ее не принимает. Такие банкноты можно принести в банк, и кассир должен обменять их без проведения исследования экспертами НБУ. Поскольку есть определенные критерии, по которым банкноты в обязательном порядке изымаются на исследования, и эти случаи к ним не относятся», - пояснил Валерий Строчков.

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